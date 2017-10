Unionstreffen in Berlin

Die Spitzen von CDU und CSU bemühen sich in Berlin um eine Beilegung des Streits über eine Obergrenze für Flüchtlinge.

Bei dem Treffen der führenden Vertreter der Schwesterparteien im Adenauerhaus geht es außerdem darum, eine gemeinsame Linie für die anstehenden Sondierungen mit FDP und Grünen festzulegen. An dem Gespräch nehmen jeweils fünf Vertreter beider Seiten teil, darunter CDU-Chefin Merkel und der CSU-Vorsitzende Seehofer. Die Beratungen könnten bis in die Nacht dauern.



Grünen-Chef Özdemir verlangte von der Union einen raschen Beginn von Sondierungsgesprächen. Er könne verstehen, dass sich CDU und CSU nach ihrer Wahlschlappe erst noch finden müssten, aber die Union dürfe die schwierige Regierungsbildung nicht wochenlang blockieren, erklärte Özdemir. FDP-Generalsekretärin Beer machte auf dem Bundeskongress der Jungen Liberalen in Jena eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei davon abhängig, dass Union, FDP und Grüne ein Projekt des Aufbruchs starten könnten.