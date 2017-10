Bayerns Innenminister Herrmann sieht beim Thema Flüchtlingsobergrenze schwierige Verhandlungen zwischen CDU und CSU.

Die Lage sei nicht einfach, sagte der CSU-Politiker in Berlin, wo die Spitzen der Union tagen. Bei der Begrenzung der Flüchtlingszahlen gebe es klare Positionen. Herrmann verlangte, es müsse auch über die Verluste der Schwesterparteien bei der Bundestagswahl gesprochen werden. Die Grünen forderten unterdessen vor möglichen Koalitionsverhandlungen den Verzicht der CSU auf die Forderung einer Obergrenze. Grünen-Haushaltsexperte Kindler sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Asyl-Obergrenze sei verfassungs- und völkerrechtswidrig. Auch Versuche der Union, sie unter anderem Namen einzuführen, seien zum Scheitern verurteilt.



An dem Treffen im Adenauerhaus nehmen jeweils fünf Vertreter von CDU und CSU teil, darunter die Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer. Die Union will auch eine gemeinsame Linie für die anstehenden Sondierungen mit FDP und Grünen festlegen. Die Beratungen könnten bis in die Nacht dauern.