Unionstreffen Tauber mahnt Geschlossenheit an

CDU-Generalsekretär Peter Tauber spricht beim Bundesparteitag der CDU in Essen. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Vor dem Treffen der Unions-Spitzen in München haben CDU-Politiker zur Geschlossenheit aufgerufen.

Generalsekretär Tauber sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Hauptgegner im Bundestagswahlkampf sei die SPD. Es sei nun klar, worum es gehe: Merkel gegen Schulz. Mit Blick auf die steigenden Umfragewerte der SPD betonte Tauber, es sei nichts ungewöhnliches, dass ein neuer Kandidat Neugier und Interesse wecke. Sein Parteifreund Bosbach sprach in der "Bild am Sonntag" von einem Weckruf. CDU und CSU bräuchten einen klaren politischen Kurs und müssten aufpassen, dass sie nicht auf der Suche nach neuen Wählern Stammwähler verlören.



Die Spitzen beider Parteien treffen sich heute in München, um nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik inhaltliche Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf abzustimmen. Morgen folgt eine Sitzung beider Parteipräsidien. Dabei soll CDU-Chefin Merkel auch von der CSU wieder als gemeinsame Kanzlerkandidatin ausgerufen werden.