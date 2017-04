Die Behandlung eines Passagiers der US-Fluggesellschaft United Airlines hat international Empörung ausgelöst.

Videos von Mitreisenden zeigen, wie der Mann vor dem Abflug von Sicherheitspersonal zu Boden geworfen und über den Gang Richtung Ausstieg geschleift wird. Zuvor war der Passagier aufgefordert worden, die Maschine zu verlassen. Begründung: Das Flugzeug sei überbucht.



Berichte und Bilder des Vorfalls in Chicago wurden inzwischen millionenfach im Internet geteilt. Insbesondere in Asien ist die Empörung groß, denn der Mann stammt offenbar von dort. Die Nutzer sozialer Netzwerke beklagen Diskriminierung, manche fordern ein Boykott der US-amerikanischen Fluggesellschaft. Deren Chef entschuldigte sich inzwischen für den Vorfall und erklärte, ein beteiligter Sicherheitsbeamter sei wegen der übertriebenen Gewaltanwendung beurlaubt worden. Weiter hieß es, dass mehrere Passagiere aufgefordert worden seien, die überbuchte Maschine zu verlassen, nachdem sich keine Freiwilligen gefunden hätten. Weil sich einer geweigert hätte, sei schließlich die Polizei eingeschritten. Von der Luftfahrtbehörde in Chicago hieß es, das Vorgehen der Flughafenpolizei sei nicht in Übereinstimmung mit geltenden Standards erfolgt; der Vorfall werde überprüft.



Einen Beitrag zu dem Vorfall können Sie hier nachhören.