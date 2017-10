An der Frankfurter Goethe-Universität entsteht eine "Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft".

Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin mitteilte, soll die Einrichtung die Position islamisch-theologischer Studien im deutschen Wissenschaftssystem stärken. Zudem solle sie den Austausch zwischen Forschern und der Gesellschaft fördern. In den nächsten fünf Jahren werde die Akademie mit 8,5 Millionen Euro unterstützt, hieß es. Weitere 2,8 Millionen Euro kommen den Angaben zufolge von der Stiftung Mercator. Koordinator des Projekts ist Bekim Agai. Er ist Professor für Kultur und Gesellschaft des Islam in Geschichte und Gegenwart.