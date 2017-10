Trotz der Fortschritte im Kampf gegen die Terrormiliz IS ist die Lage für die Bevölkerung in Syrien nach UNO-Angaben weiterhin katastrophal.

13 Millionen Menschen benötigten innerhalb des Landes humanitäre Hilfe, erklärte Nothilfekoordinator Lowcock, der in einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen per Video aus Jordanien zugeschaltet war. Fast drei Millionen Vertriebene lebten mittlerweile in nur schwer erreichbaren Gegenden. Allein aus der einstigen IS-Hochburg Rakka seien mehr als 400-tausend Menschen geflohen. - Zuletzt kam gestern ein Hilfskonvoi für 40-tausend notleidende Menschen in der syrischen Region Ghuta an.