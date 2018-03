Die Vereinten Nationen beklagen eine Zunahme des akuten, lebensbedrohlichen Hungers auf der Welt.

Im vergangenen Jahr seien rund 124 Millionen Menschen in 51 Ländern betroffen gewesen, heißt es in einem Bericht, den die Welternährungsorganisation FAO veröffentlichte. Dies waren den Angaben zufolge elf Millionen mehr als 2016. Grund für die Zunahme seien meist neue oder verstärkte Konflikte. Hinzu kämen anhaltende Dürren, vor allem im östlichen und südlichen Afrika. FAO-Generaldirektor da Silva sagte in Rom, man müsse die Verbindung zwischen Hunger und Konflikt anerkennen und entsprechend handeln, wenn man das Ziel einer Welt ohne Hunger erreichen wolle.

