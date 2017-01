UNO al-Hussein nennt Trumps Einreiseverbot unzulässig

Laut der US-Botschaft in Berlin gilt das Reiseverbot auch für Doppelstaatler. (AFP / Odd Andersen)

UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein hat das von US-Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten als unzulässig bezeichnet.

Die Maßnahme sei diskriminierend und von Bösartigkeit inspiriert, erklärte er in Genf. Trump hatte am Freitag angeordnet, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien nicht einreisen dürfen. Zur Begründung wurde auf den Kampf gegen den Terrorismus verwiesen. Von dem Dekret sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums in Berlin auch zehntausende Deutsche mit Doppelpass betroffen. Trumps Entscheidung löste weltweit Empörung aus. Politiker, Unternehmen, Künstler und Spitzensportler riefen zu Protesten auf.