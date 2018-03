Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, hat in Genf seinen Jahresbericht vorgelegt.

Darin beklagt er unter anderem die Situation in Syrien. Die Belagerung des von Rebellen gehaltenen Ost-Ghuta durch Regierungstruppen sei nicht zu rechtfertigen, betonte al-Hussein. Brutale Angriffe auf hunderttausende Zivilisten mit dem Kampf gegen einige wenige Hundert islamistische Kämpfer zu begründen sei unmoralisch.



UNO-Generalsekretär Guterres hat eine sofortige Öffnung der Korridore verlangt. Alle Konfliktparteien sollten den Lastwagen eine Rückkehr in die Stadt Duma ermöglichen, erklärte Guterres in New York. Er forderte einen sicheren und ungehinderten Zugang für weitere Konvois, um wichtige Lieferungen für hunderttausende bedürftige Menschen zu ermöglichen. Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern war am Montag in den östlichen Vororten von Damaskus eingetroffen. Sie konnten wegen Beschusses aber nur teilweise entladen werden.



Russland hatte den Rebellen den sicheren Abzug aus Ost-Ghuta angeboten. Diese wiederum warfen der Regierung in Moskau vor, die Bevölkerung aus dem Umland der Hauptstadt vertreiben zu wollen.



Auch andere Länder sind Thema im UNO-Menschenrechtsbericht, darunter der Jemen, Libyen und die Philippinen. In Myanmar gebe es Anzeichen, dass die Gewalt gegen die muslimische Minderheit weitergehe. In Ägypten herrsche ein Klima der Einschüchterung, in dem potenzielle Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in diesem Monat gezwungen würden, sich zurückzuziehen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.