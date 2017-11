Während des Kampfes um die irakische Stadt Mossul hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat nach Angaben der UNO 741 Zivilisten exekutiert.

IS-Kämpfer hätten international geächtete Verbrechen begangen, hieß es in einer in Genf veröffentlichten Erklärung des UNO-Menschenrechtsbeauftragten Hussein. Er forderte die Einschaltung des Internationalen Strafgerichtshofs.



Der IS hatte Mossul 2014 eingenommen und zur Hauptstadt seines sogenannten Kalifats im Irak ernannt. Im Juli dieses Jahres gelang den von internationalen Kräften unterstützten irakischen Truppen die Rückeroberung der Stadt.