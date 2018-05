Bei einem Angriff der afghanischen Luftwaffe auf eine religiöse Zeremonie letzten Monat sind laut Vereinten Nationen mindestens 36 Menschen getötet worden, die meisten waren Kinder.

Wie es in einem Bericht der Uno-Mission in Afghanistan heißt, wurden mindestens 71 weitere Teilnehmer der Veranstaltung in der Provinz Kundus verletzt.



Angesichts der hohen Zahl der getöteten Kinder sei es fraglich, ob die afghanische Regierung die Regeln der Kriegsführung respektiere, so die Uno. Die meisten Teilnehmer der Zeremonie seien Zivilisten gewesen.



Die afghanische Regierung hatte nach dem Angriff am 2. April gesagt, es habe sich um ein Treffen hochrangiger Vertreter der radikal-islamischen Taliban gehandelt.

