Mehr als 8000 Kinder sind der UNO zufolge im vergangenen Jahr in bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt worden.

Diese Attacken seien inakzeptabel, erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, anlässlich der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts in New York. Danach wurden beispielsweise in Afghanistan 2016 mehr als 3500 Kinder getötet oder verstümmelt, fast ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Im Jemen waren es 1340 und in Syrien etwa 1300.