Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat sich mit Berichten über einen erneuten Giftgaseinsatz in Syrien befasst.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, forderte Präsident Assad auf, den Einsatz von Chemiewaffen umgehend zu stoppen und die Bestände zu zerstören. Der russische UNO-Botschafter Nebensja nahm die syrische Regierung gegen die Anschuldigungen in Schutz und erklärte, diese sei ein "gewissenhaftes" Mitglied der Chemiewaffenkonvention.



Laut übereinstimmenden Angaben von Menschenrechtlern und Rettungsorganisationen ereignete sich der Angriff mit Chlorgas in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarakib im Nordwesten Syriens. Mindestens zwölf Menschen wurden demnach verletzt. - Der syrischen Regierung war in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen worden, in dem Bürgerkrieg Giftgas eingesetzt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.