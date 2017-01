UNO De Mistura wird bei Syrien-Gesprächen in Astana erwartet

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, während einer Pressekonferenz in Genf (afp / Fabrice Coffrini)

Der UNO-Sonderbeauftragte de Mistura ist zu den Syrien-Gesprächen in Kasachstan eingeladen worden.

Das sagte eine Sprecherin der Vereinten Nationen in Genf. In einer Mitteilung heißt es zudem, de Mistura werde die UNO-Delegation in Astana leiten. Die von Russland, der Türkei und dem Iran geplanten Friedensgespräche sollen am 23. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden.



Nach Angaben von UNO-Nothilfekoordinator Egeland ist die Lage für viele Syrer immer noch dramatisch, obwohl die Waffenruhe weitgehend eingehalten wird. Die Konfliktparteien behinderten die Lieferung von Hilfsgütern an Hunderttausende Zivilisten, sagte Egeland.