Der Deutsche Achim Steiner ist neuer Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen.

Die UNO-Vollversammlung stimmte in New York für den 55-Jährigen, den Generalsekretär Guterres nominiert hatte. Bundesentwicklungsminister Müller begrüßte Steiners Wahl. Deutschland übernehme mehr Verantwortung. Dies sei die Botschaft, die in der Welt ankomme, meinte der CSU-Politiker.



Steiner wurde 1961 in Brasilien geboren und wuchs dort auf. Bereits seit Jahren ist er der ranghöchste Deutsche bei der Weltorganisation. Bis 2016 war Steiner Exekutivdirektor des UNO-Umweltprogramms.