Deutschland hat wieder einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte der Bewerbung der Bundesregierung für einen der insgesamt fünf neu zu vergebenden Plätze mit großer Mehrheit zu. Auch Belgien, Südafrika, die Dominikanische Republik und Indonesien haben in den Jahren 2019 und 2020 ein Stimmrecht im Sicherheitsrat.

Das letzte Mal hatte Deutschland in den Jahren 2011/2012 einen Platz inne. Der Sicherheitsrat ist das einzige Gremium der Vereinten Nationen, das Beschlüsse verabschieden kann, die für alle 193 Mitgliedstaaten rechtlich bindend sind, sogenannte Resolutionen. Das erste Mal tagten die insgesamt 15 Teilnehmer der Runde 1946. Fünf Staaten haben einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat und damit ein Veto-Recht bei Abstimmungen, das sind China, Russland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA. Die übrigen zehn Mitglieder werden - wie nun Deutschland - für je zwei Jahre bestimmt. Eine direkte Wiederwahl ist ausgeschlossen. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst viele Länder regelmäßig vertreten sind. Deutschland ist nun zum sechsten Mal dabei, mehr als 60 Staaten waren noch nie am sogenannten Runden Tisch vertreten.



Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bedankte sich für das Vertrauen und sagte, Deutschland habe jetzt "eine große Aufgabe und Verantwortung, der wir uns stellen". Maas hatte im Vorfeld der Abstimmung monatelang um die nötige Zweidrittel-Mehrheit in der Generalversammlung geworben. Auch die deutsche UNO-Vertretung in New York versuchte, zu überzeugen - mit Inhalten, aber auch mit einem Konzert der Berliner Philharmoniker und einen Fußballspiel.



Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sollen dem Sicherheitsrat laut der UNO-Charta "die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" übertragen. Der Rat beschließt friedenssichernde oder auch -erzwingende Maßnahmen oder übt nicht-militärischen Druck über Handelsembargos aus. Dabei sind sich die Mitglieder nicht immer einig, so dass geplante Resolutionen nicht zustande kommen. Jüngstes Beispiel ist der Versuch, sich auf eine gemeinsame Formulierung zum Bürgerkrieg in Syrien zu einigen. Russland hat eine solche Resolution in den vergangenen sieben Jahren elf Mal verhindert.

