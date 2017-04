Neuer Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen soll der Deutsche Achim Steiner werden.

UNO-Generalsekretär Guterres bat die Vollversammlung, der Personalie zuzustimmen, wie aus einem Schreiben in New York hervorgeht. Das Entwicklungsprogramm wird seit 2009 von der früheren neuseeländischen Premierministerin Clark geleitet. Ihre zweite Amtszeit endet noch im April. Steiner, 1961 in Brasilien geboren und aufgewachsen, ist bereits seit Jahren der ranghöchste Deutsche bei der UNO. Er war bis 2016 Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.



Für seinen neuen Posten war auch Frankreichs Umweltministerin Royal im Gespräch.