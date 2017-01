UNO Erster Arbeitstag von neuem Generalsekretär Guterres

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres an seinem ersten offiziellen Arbeitstag in New York. (AFP / Eduardo Munoz Alvarez)

Der Portugiese Guterres hat offiziell sein Amt als UNO-Generalsekretär angetreten.

Der 67-Jährige wurde an seinem ersten Arbeitstag am Sitz der Vereinten Nationen in New York von Mitarbeitern begrüßt. Zuvor hatte er an der Gedenkmauer im Eingangsbereich des Gebäudes einen Kranz niedergelegt, um an die UNO-Mitarbeiter zu erinnern, die im Dienst ums Leben gekommen sind.



Der frühere portugiesische Ministerpräsident ist Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki Moon. Guterres sagte, es sei ihm eine Ehre, mit den UNO-Kollegen zusammenzuarbeiten. Er werde in seiner fünfjährigen Amtszeit stets ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Ratschläge haben.