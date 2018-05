Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat einen ersten Schritt unternommen, um einen globalen Umweltpakt zu schaffen.

Geplant ist ein rechtlich bindendes Abkommen, das die gesamte Umweltgesetzgebung in einem Dokument bündelt. Eine Arbeitsgruppe soll nun Lücken im internationalen Umweltrecht ausmachen und feststellen, ob Bedarf für ein neues Regelwerk besteht.



Für die Resolution stimmten mehr als 140 Staaten. Lediglich Russland, die Türkei, Syrien, die Philippinen und die USA votierten dagegen. Das Projekt war bereits im vergangenen Juni in Paris vorgestellt worden. Frankreichs Präsident Macron hatte drei Monate später in der UNO-Vollversammlung einen Vorstoß dafür unternommen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.