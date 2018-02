UNO-Experten halten die Terrormiliz IS trotz Gebietsverlusten in Syrien und im Irak nach wie vor für eine große Bedrohung.

In einem Bericht für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schreiben sie, die Miliz setze nach wie vor auf Angriffe in aller Welt. Der IS habe sich als globales Netzwerk mit vielen Ablegern organisiert. Einige IS-Mitglieder seien bereit, bei Anschlägen mit der Terrororganisation Al-Kaida zusammenzuarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.