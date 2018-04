Deutschland hat innerhalb weniger Jahre seinen Beitrag für das UNO-Flüchtlingskommissariat verdreifacht.

Das teilte Hochkommissar Grandi bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit. Mit umgerechnet 387 Millionen Euro pro Jahr sei Deutschland hinter den USA der größte Geldgeber. Grandi forderte andere Staaten auf, mehr für Flüchtlinge zu tun.



Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen retteten im Mittelmeer erneut hunderte Migranten aus Seenot. Am Morgen seien 537 Menschen im sizilianischen Trapani von Bord des Schiffes "Aquarius" gegangen, heißt es in einer Mitteilung.



Nach Einschätzung von SOS Méditerranée sind zuletzt hunderte in Seenot geratene Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht worden. Die Bedingungen in den Lagern seien katastrophal.

