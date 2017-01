UNO-Generalsekretär Anschlag in Jerusalem darf Friedensprozess nicht bremsen

Nach dem Lkw-Anschlag in Jerusalem machte sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor Ort ein Bild von der Lage. (imago/UPI Photo )

UNO-Generalsekretär Guterres hat davor gewarnt, den Nahost-Friedensprozess wegen des Attentats von Jerusalem fallen zu lassen.

Gewalt und Terror brächten keine Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern, im Gegenteil, erklärte Guterres in New York. Zugleich verurteilte er den Anschlag. - Ein Palästinenser hatte am Sonntag in Jerusalem einen Lkw in eine Gruppe israelischer Soldaten gesteuert. Vier von ihnen wurden getötet, der Attentäter wurde erschossen. Zu der Tat bekannte sich eine bisher unbekannte Palästinensergruppe, die sich selbst "Gruppe der Märtyrer Baha Elejan" nennt.



In Berlin wurde zum Gedenken an die Opfer gestern Abend das Brandenburger Tor mit der Flagge Israels angestrahlt. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bedankte sich dafür.