UNO-Generalsekretär Guterres "Populismus und Extremismus verstärken sich"

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres während der Eröffnung einer Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf. (AFP / Fabrice COFFRINI)

UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor zunehmendem Populismus und Extremismus.

Beide Phänomene verstärkten sich gegenseitig durch Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus, Hass gegen Muslime und andere Formen der Intoleranz, sagte Guterres zum Auftakt der vierwöchigen Sitzung des Menschenrechtsrates in Genf. Das Gremium müsse an vorderster Abwehrfront stehen angesichts der sich ausbreitenden Krankheit einer Missachtung der Menschenrechte.



Der Menschenrechtsrat mit 47 turnusmäßig gewählten Mitgliedern kann unabhängige Berichterstatter bestellen, die die Lage in einzelnen Ländern oder bestimmte Rechte etwa von Minderheiten gesondert untersuchen. Allerdings sind in dem Rat auch Länder vertreten, denen selbst die Missachtung von Menschenrechten vorgeworfen wird.