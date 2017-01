UNO-Generalsekretär Guterres ruft zum Frieden auf

Antonio Manuel de Oliveira Guterres (picture alliance / dpa / Salvatore Di Nolfi)

Der neue UNO-Generalsekretär Guterres hat heute offiziell sein Amt angetreten.

Der 67-jährige frühere portugiesische Ministerpräsident war bereits Mitte Dezember als Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki Moon vereidigt worden. In einer ersten Erklärung rief Guterres die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, ihre Konflikte zu überwinden und den Frieden an die erste Stelle zu setzen.



Gestern Abend hatte der UNO-Sicherheitsrat der von Russland und der Türkei ausgehandelten Waffenruhe für Syrien zugestimmt. Unterstützung gab es in dem Gremium auch für den Plan, Mitte des Monats in der kasachischen Hauptstadt Astana Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland aufzunehmen.