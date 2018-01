UNO-Generalsekretär Guterres hat die Regierungen zu mehr Anstrengungen für den Frieden in der Welt aufgerufen.

Die Staaten müssten enger zusammenarbeiten, um politische Lösungen für die vielen Konflikte wie in Syrien, Jemen und der Ost-Ukraine zu finden, erklärte Guterres vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Er äußerte die Hoffnung, dass der Streit über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas ohne Gewalt beigelegt werden könne. Ziel müsse es sein, die nuklearen Arsenale auf der koreanischen Halbinsel abzuschaffen. Als weitere Schwerpunkte seiner Arbeit in diesem Jahr nannte Guterres den Kampf gegen die Armut und gegen den Klimawandel.

