UNO-Generalsekretär Guterres hat die Regierungen zu verstärkten Anstrengungen zur Schaffung einer friedlichen Welt aufgerufen.

Die Staaten müssten enger zusammenarbeiten, um politische Lösungen für die vielen Konflikte wie in Syrien, Jemen und der Ost-Ukraine zu finden, erklärte Guterres vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Er äußerte die Hoffnung, dass der Streit über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas ohne Gewalt beigelegt werden könne. Ziel müsse es sein, die nuklearen Arsenale auf der koreanischen Halbinsel abzuschaffen.



In Vancouver findet derzeit ein zweitägiges Treffen von Außenministern aus 20 Ländern zum Nordkorea-Konflikt statt. Die kanadische Ressortchefin Freeland sagte, Fortschritte seien nur dann möglich, wenn sich Pjöngjang zu einem Kurswechsel verpflichte und alle Massenvernichtungswaffen nachweisbar und unumkehrbar aufgebe.



An dem Treffen nehmen außer Kanada beispielsweise die USA, Frankreich, die Türkei und Australien teil. Dagegen wurden Russland und China nicht eingeladen.

