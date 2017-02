UNO Immer mehr Opfer unter Zivilisten in Afghanistan

Abschiebungen von Afghanen wird es aller Voraussicht nach vorerst nicht mehr geben. (AFP / Daniel Roland)

In Afghanistan hat die Zahl der toten oder verletzten Zivilisten in Kämpfen mit Regierungsgegnern einen neuen Höchststand erreicht.

In einem in Kabul veröffentlichten Bericht nannten die Vereinten Nationen 11.500 Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um drei Prozent. Besonders stark sei die Zahl der Opfer unter Kindern gewachsen, nämlich um 24 Prozent. Für die große Mehrheit der Toten und Verletzten machte die UNO regierungsfeindliche Gruppen wie die radikalislamischen Taliban und die Dschihadistenmiliz IS verantwortlich.



Angesichts der Kämpfe zwischen afghanischen Regierungstruppen und radikal- islamischen Taliban-Milizen sehen mehrere Bundesländer derzeit von Abschiebungen nach Afghanistan ab.