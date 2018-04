Grüne und Umweltschützer haben der Bundesregierung Versäumnisse bei der Umsetzung der Klimaziele vorgeworfen.

Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte bei der UNO-Klimakonferenz in Bonn, ausgerechnet Deutschland stehe erneut mit leeren Händen da. Union und SPD drückten sich bis heute um den Kohleausstieg. Auch die Verkehrswende werde in den Graben gefahren. Die Umweltschutzorganisation WWF kritisierte, die Emissionen in Deutschland seien seit 2009 auf konstant hohem Niveau. Dies sei ein Armutszeugnis der Politik. Zuvor hatte die Chefin des UNO-Klimasekretariats, Espinosa, zu verstärkten Anstrengungen im Klimaschutz aufgerufen.



Die Teilnehmer der Konferenz in Bonn wollen das Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens weiter ausarbeiten. Beschlossen werden soll es dann beim nächsten Treffen Ende des Jahres im polnischen Kattowitz.

