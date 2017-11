In Bonn beginnt am Vormittag die Weltklimakonferenz.

Erwartet werden rund 25.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern. Die Präsidentschaft liegt bei den Fidschi-Inseln, die vom Klimawandel mit am stärksten betroffen sind. Bei ihrer Konferenz wollen die Staaten das Pariser Klima-Abkommen voranbringen, das darauf abzielt, die Erd-Erwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Die USA haben angekündigt, aus dem Klimavertrag auszusteigen.



Bundesumweltministerin Hendricks kritisierte im Vorfeld die Politik in Deutschland. Keine Regierung in den letzten 20 Jahren habe genug getan, um beim Klimaschutz dahin zu kommen, wo man hinkommen müsse, sagte die SPD-Politikerin im Gespräch mit T-Online. Union, FDP und Grüne rief sie auf, sich bei den anstehenden Sondierungsgesprächen zu den Klimazielen zu bekennen.