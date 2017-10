Die ehemalige französische Kulturministerin Azoulay soll künftig die UNESCO leiten.

Sie habe sich im Exekutivrat gegen den katarischen Kandidaten al-Kawari mit 30 zu 28 Stimmen durchgesetzt, teilte die UNO-Kulturorganisation in Paris mit. Das Ergebnis muss noch bei der Generalkonferenz am 10. November bestätigt werden.



Gestern hatten die USA angekündigt, aus der UNESCO auszutreten. Als ein Grund wurden anti-israelische Tendenzen in der UNO-Kulturorganisation angeführt. Israel will sich dem Schritt anschließen.