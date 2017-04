Die pakistanische Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist neue Friedensbotschafterin der Vereinten Nationen.

Sie sei mit ihren 19 Jahren die Jüngste in diesem Amt und werde sich auf das Thema Bildung für Mädchen konzentrieren, sagte UNO-Generalsekretär Guterres in New York. Malala hatte 2012 in Pakistan einen Mordanschlag der Taliban schwer verletzt überlebt. Sie setzte sich trotz anhaltender Drohungen der Extremisten für den Schulbesuch junger Frauen ein. Inzwischen lebt Malala mit ihrer Familie in Großbritannien.