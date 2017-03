Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien, die in Nachbarländern Schutz suchen, hat die Marke von fünf Millionen überschritten.

Das teilte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, in Genf mit. Knapp drei Millionen Menschen seien vor der Gewalt und dem Elend in die Türkei geflohen. Mehr als eine Million brachten sich im Libanon in Sicherheit. Die übrigen Flüchtlinge verteilen sich den Angaben zufolge auf Jordanien, den Irak und Ägypten.



In Syrien herrscht seit sechs Jahren Krieg. Seit vergangenem Dezember gilt zwar eine Waffenruhe, die aber sehr brüchig ist.