Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, kritisiert in seinem Jahresbericht auch Europa und die USA.

Den USA wirft er vor, Migranten an der Grenze zu Mexiko unter Missachtung der Menschenrechte zu inhaftieren. Viele Festgenommene müssten bei frostigen Temperaturen ausharren. Kleine Kinder würden von ihren Eltern getrennt, erklärte al-Hussein bei der Vorstellung seines Berichts in Genf. In vielen europäischen Ländern werde die politische Landschaft inzwischen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass bestimmt. Großen Anlass zur Sorge gebe auch, dass sich die EU-Staaten darauf konzentrierten, ihre Grenzen für Migranten zu schließen. Damit überlasse man die Flüchtlinge Staaten wie Libyen, in denen ihnen Folter, sexuelle Gewalt und andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohten.



Scharfe Kritik übt der Menschenrechtsbericht ferner an den Angriffen auf Zivilisten in der syrischen Region Ost-Ghuta sowie an der Lage im Jemen.

