Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, hat seine Äußerungen über den ungarischen Ministerpräsidenten Orban verteidigt.

Er hatte Orban in der vergangenen Woche einen Rassisten genannt. Die ungarische Regierung forderte daraufhin den Rücktritt des Menschrechtskommissars. Al-Hussein sagte nun in Genf, er stehe zu jedem einzelnen seiner Worte. Es sei Zeit, sich gegen das Mobbing von Orban und Konsorten zu wehren.



Der Hochkommissar hatte den Rassismus-Vorwurf mit Zitaten Orbans begründet, in denen der ungarische Ministerpräsident im Zusammenhang mit Zuwanderung von einer nicht erwünschten "Vermischung der Farben" gesprochen hatte.



Al-Hussein sagte, so etwas unverfroren aus dem Mund eines Anführers eines modernen Landes in der Europäischen Union zu hören, sollte jeden Einzelnen von uns erzürnen.

