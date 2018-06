Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat enttäuscht auf den Austritt der USA aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen reagiert.

In der Vergangenheit seien die Vereinigten Staaten in dem

Gremium im Kampf für Menschenrechte überall auf der Welt ein wichtiger Partner gewesen, sagte die SPD-Politikerin. Es sei deshalb traurig, dass Amerika dieses gemeinsame Ziel nicht mehr in dem dafür zuständigen Forum verfolgen wolle.



Die USA haben ihren Rückzug unter anderem mit Dauerkritik an Israel begründet. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley erklärte, der Menschenrechtsrat habe gegen Israel mehr Resolutionen verabschiedet als gegen Syrien, den Iran und Nordkorea zusammen.

