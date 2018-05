Die Bundesregierung hat vor dem UNO-Menschenrechtsrat Probleme mit Rassismus eingeräumt.

Die Menschenrechtsbeauftragte Kofler sagte in Genf, es gebe rassistische Haltungen und diskriminierende Einstellungen in verschiedensten Teilen der deutschen Gesellschaft. Die Regierung sei bereits in vielen Bereichen aktiv geworden, etwa bei der Ahndung von rassistischen Äußerungen im Internet. Kofler erwähnte auch den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und den neuen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der seit Anfang Mai im Amt ist.



Der Prüfung durch den Menschenrechtsrat müssen sich alle UNO-Mitglieder regelmäßig unterziehen.

