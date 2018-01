Mehr als 3.100 Menschen sind 2017 beim Versuch gestorben, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.

Diese Zahl veröffentlichte die Internationale Organisation für Migration in Genf. Im Jahr davor hatte die UNO-Organisaton über 5.100 tote Bootsflüchtlinge registriert. Die meisten Todesfälle hätten sich auf dem Seeweg nach Italien ereignet. Weiter wurde mitgeteilt, im vergangenen Jahr sei mehr als 171.000 Personen die Ankunft in einem europäischen Hafen gelungen, was einem Rückgang von fast 53 Prozent entspreche.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.