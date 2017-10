Die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben keine neuen Visa mehr an Nordkoreaner und setzen damit eine UNO-Resolution um.

In einer Erklärung des Außenministeriums in Abu Dhabi heißt es, man hoffe auf eine geeinte globale Front gegen das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm. Zudem wolle man den Botschafter des Landes nicht mehr anerkennen und auch den eigenen Vertreter aus Pjöngjang abberufen.



In den Emiraten sind tausende Arbeiter aus Nordkorea tätig. Ihre Aufgabe ist es vor allem, dem Regime in Pjöngjang Devisen und damit finanzielle Mittel für das Nuklearprogramm zu beschaffen.