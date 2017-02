UNO-Sanktionen Sicherheitsrat wirft Nordkorea provokatives Verhalten vor

Mit Nordkorea befassten sich die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats diesmal nicht öffentlich wie hier, sondern hinter verschlossenen Türen. (afp/TIMOTHY A. CLARY)

Der UNO-Sicherheitsrat hat Nordkorea für seine fortlaufenden Versuche verurteilt, gegen das Land verhängte internationale Sanktionen zu unterlaufen.

Das Gremium habe die Bedeutung der vollen Einhaltung der entsprechenden UNO-Sanktionen betont, sagte der amtierende Ratspräsident, der ukrainische Botschafter Jeltschenko, nach den Beratungen in New York. Medienberichten zufolge unterstützte auch China, das als Verbündeter Nordkoreas gilt, die Erklärung. Den Diplomaten lag ein Dossier vor, nach dem die Führung in Pjöngjang in - wie es heißt - zunehmend ausgeklügelter Weise von der UNO verfügte Handelsschranken und Bankensperren umgeht.