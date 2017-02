UNO Sechs Länder verlieren wegen Schulden Stimmrecht

Das Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River in New York. (picture alliance / dpa - Chris Melzer)

Wegen überfälliger Beitragszahlungen haben die Vereinten Nationen sechs Ländern das Stimmrecht in der UNO-Generalversammlung vorübergehend entzogen.

In einer offiziellen Mitteilung heißt es, bei den Staaten handele es sich um Kap Verde, Libyen, Papua-Neuguinea, den Sudan Vanuatu und Venezuela. Allein das südamerikanische Land weise einen Fehlbetrag von gut 24 Millionen US-Dollar auf und müsse damit am meisten zurückzahlen. - Mitgliedsstaaten kann das Stimmrecht in der Generalversammlung dann entzogen werden, wenn sie bei der UNO Schulden in Höhe von mindestens zwei Jahresbeiträgen haben. Die Summe wird für jedes Land einzeln berechnet.