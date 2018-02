Nach Berichten über einen erneuten Giftgaseinsatz in Syrien ist der UNO-Sicherheitsrat zu einer Sitzung zusammengekommen.

Die Rettungsorganisation Weißhelme hatte berichtet, in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarakib im Nordwesten Syriens seien mindestens zwölf Menschen durch Chlorgas verletzt worden. Ein Hubschrauber habe eine Bombe mit dem Gas abgeworfen. Eine unabhängige Bestätigung für die Angaben gibt es nicht.



Der syrischen Regierung war in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen worden, in dem fast siebenjährigen Bürgerkrieg Giftgas eingesetzt zu haben. Untersuchungen der UNO und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zufolge setzte die Luftwaffe bei einem Angriff auf die Stadt Chan Scheichun im April des vergangenen Jahres Saringas ein. 80 Menschen kamen ums Leben.

