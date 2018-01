Der UNO-Sicherheitsrat hat sich in New York mit den Protesten im Iran befasst. Bei der Dringlichkeitssitzung richtete die amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, eine Warnung an Teheran. Die USA würden genau darauf achten, was die iranische Regierung unternehme. Keinesfalls dürfe der Protest unterdrückt werden.

Der russische UNO-Botschafter Nebensia warf den Vereinigten Staaten vor, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Er verwies darauf, dass die Demonstrationen im Iran weder den Frieden noch die Sicherheit der Welt gefährdeten. Ähnlich äußerte sich der französische UNO-Botschafter Delattre.



Der iranische Gesandte Choschroo verurteilte die Sitzung als Farce und Zeitverschwendung.



Bei den regierungskritischen Kundgebungen im Iran sind bislang mindestens 21 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.