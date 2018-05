Der UNO-Sicherheitsrat hat erstmals in einer Resolution verurteilt, dass Hunger als Methode der Kriegsführung eingesetzt wird.

Der Rat verabschiedete die Entschließung einstimmig in New York und zeigt darin ausdrücklich den Zusammenhang von Hunger und Konflikten auf. Das Gremium fordert, alle Angriffe auf landwirtschaftliche Betriebe und Wasserversorgungssysteme einzustellen, ebenso wie auf andere Anlagen, mit denen Lebensmittel hergestellt werden.



Das Welternährungsprogramm hatte im März berichtet, dass mehr als 100 Millionen Menschen, die in Konflikten leben, einer massiven Mangelernährung ausgesetzt sind.

