Die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats haben sich nicht auf eine Resolution für eine Waffenruhe im syrischen Ost-Ghuta verständigt.

In New York kam gestern Abend eine Abstimmung über den von Schweden und Kuwait eingebrachten Entwurf nicht zustande. Darin waren eine 30-tägige Feuerpause und der Zugang für humanitäre Helfer in das von Aufständischen gehaltene Gebiet vorgesehen. Die Veto-Macht Russland machte Änderungen an dem Text zur Bedingung für eine Zustimmung. Der russische UNO-Botschafter Nebensia betonte zudem, es gebe eine Desinformationskampagne. So sei es eine unbequeme Wahrheit, dass in Ost-Ghuta Tausende Kämpfer aktiv seien, darunter solche mit Kontakten zum al-Kaida-Netzwerk.



Das Auswärtige Amt reagierte mit Unverständnis auf das ergebnislose Treffen des Sicherheitsrats. Russland stelle sich selbst bei schlimmsten Völkrerrechtsverletzungen schützend vor den syrischen Machthaber Assad, teilte das Ministerium in Berlin mit.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.