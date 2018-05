Der UNO-Sicherheitsrat hat sich nicht auf eine Verurteilung der als antisemitisch kritisierten Äußerungen von Palästinenserpräsident Abbas einigen können.

Ein entsprechender Antrag der USA wurde von Kuwait abgelehnt. In dem Entwurf hieß es, Abbas habe widerwärtige antisemitische Beleidigungen und Verschwörungstheorien verbreitet. Kuwait bemängelte, diese Stellungnahme sei einseitig.



Abbas hatte sich für seine Äußerungen zu den Ursachen des Holocausts entschuldigt. Er hatte am Montagabend gesagt, die Juden seien in Europa nicht wegen ihrer Religion verfolgt worden, sondern wegen ihres - so wörtlich - "sozialen Verhaltens".

