Im UNO-Sicherheitsrat haben mehrere Länder den USA vorgeworfen, Einfluss auf die innenpolitische Lage im Iran nehmen zu wollen. Der russische UNO-Botschafter Nebensia sagte in New York, die systemkritischen Demonstrationen seien eine innere Angelegenheit des Iran.

Deshalb habe Washington den Sicherheitsrat mit der Einberufung dieser Dringlichkeitssitzung missbraucht, meinte Nebensia. Ähnlich äußerten sich die Vertreter Chinas, Frankreichs und Boliviens sowie des Iran selbst.



US-Präsident Trump hatte die Demonstrationen im Iran in mehreren Twitter-Nachrichten unterstützt. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley bekräftigte im Sicherheitsrat diese Haltung und warnte die Führung in Teheran, den Protest zu unterdrücken.



Die Demonstrationen hatten am 28. Dezember in der Stadt Maschhad begonnen und sich auf das ganze Land ausgeweitet. Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurden mindestens 21 Menschen getötet. Der oberste geistliche Führer des Iran, Ajatollah Khamenei, bezeichnete die Proteste als vom Ausland gesteuert.

