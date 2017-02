UNO-Sicherheitsrat Mitglieder uneins über Syrien-Sanktionen

Der UNO-Sicherheitsrat; hier in einer Dringlichkeitssitzung (Archivaufnmahmen) (afp/Smith)

Der UNO-Sicherheitsrat ist weiter uneins über Sanktionen gegen das syrische Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen.

Die USA, Frankreich und Großbritannien kündigten bei einer Sitzung in New York eine entsprechende Resolution an, nachdem in mehreren Untersuchungen der Einsatz von Chemiewaffen nachgewiesen worden war. Russland will nach Angaben seines stellvertretenden Botschafters bei den Vereinten Nationen, Safronkow, ein Veto einlegen. Die Untersuchungen seien nicht unabhängig gewesen, sagte Safronkow. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley kritisierte die Haltung Russlands.