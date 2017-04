Der UNO-Sicherheitsrat will voraussichtlich heute erneut über eine Resolution zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien abstimmen.

Das teilte der Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York mit. In dem Entwurf, der von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebracht wurde, wird eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. In der vergangenen Woche war es wegen einer Blockade Russlands nicht gelungen, eine Resolution zu dem Chemiewaffeneinsatz zu verabschieden. Russland steht an der Seite Syriens, das bestreitet, dafür verantwortlich zu sein.