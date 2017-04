Der UNO-Sicherheitsrat will heute erneut über eine Resolution zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien abstimmen.

In dem Entwurf, der von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebracht wurde, wird eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. In der vergangenen Woche war es wegen einer Blockade Russlands nicht gelungen, eine Resolution zu dem Chemiewaffeneinsatz zu verabschieden. Moskau steht an der Seite der syrischen Regierung, die bestreitet, für den Giftgasangriff verantwortlich zu sein.



In Moskau trifft sich heute US-Außenminister Tillerson mit seinem russischen Kollegen Lawrow, um über den Bürgerkrieg in Syrien zu sprechen. Die USA und ihre Verbündeten wollen Russland zu neuen Verhandlungen über eine politische Lösung bewegen. Sie verlangen von der Regierung in Moskau den Bruch mit Präsident Assad.