Russland hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach es eine Verurteilung des jüngsten nordkoreanischen Raketentests im UNO-Sicherheitsrat blockiert hat.

Der Wortlaut des von der US-Delegation eingebrachten Entwurfs habe sich von früheren Erklärungen des Gremiums zu diesem Thema unterschieden, teilte die russische UNO-Vertretung in New York mit. Gefehlt habe insbesondere der Aufruf, den Konflikt durch Dialog zu lösen. Als man darum gebeten habe, diese Passage auch in den neuen Text aufzunehmen, hätten die US-Diplomaten die Arbeit an dem Entwurf eingestellt.



Nordkorea hatte am vergangenen Sonntag erneut eine Rakete abgeschossen, die allerdings kurz nach den Start explodierte.